Названа возможная причина задымления в российской шахте

Задымление в шахте «Южная-2» в Свердловской области могло произойти из-за возгорания кабеля вследствие аварии в электропроводке. Такую возможную причину «Интерфаксу» назвал начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

Он уточнил, что эвакуированы рабочие, находившиеся недалеко от объекта. В самой шахте в момент задымления людей не было. «Из-под земли никого не поднимали, тот персонал, который был готов спуститься, находился снаружи», — пояснил чиновник.

В Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа также сказали, что эвакуации не было. Собеседник агентства уточнил, что новая смена из 175 человек не успела начать работу и спуститься вниз.

Ранее сообщалось об эвакуации 200 работников шахты. Информации о пострадавших не было. По предварительным данным, задымление произошло на глубине в 480 метров.