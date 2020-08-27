ФСБ показала задержание российского офицера ракетных войск за работу на Украину

ФСБ показала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по подозрению в работе на Украину. Запись в четверг, 27 августа, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как офицер идет по улице с пакетом из продуктового магазина, потом в автомобиле сотрудников ФСБ звучит команда «работаем», и военнослужащего задерживают.

В наручниках офицера доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение о его аресте.

По версии ФСБ, военнослужащий передавал сведения, составляющие гостайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По статье «Государственная измена» ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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