Раскрыта личность задержанного за работу на Украину российского военнослужащего

Установлена личность задержанного сотрудниками ФСБ офицера Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом в четверг, 27 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Им оказался 32-летний старший лейтенант Сергей Сидочук. 26 августа военнослужащий 35-й дивизии направлялся на службу, и в этот момент был схвачен сотрудниками ФСБ. Операция прошла в закрытом поселке городского типа Сибирский, расположенном в 40 километрах от Барнаула.

Ранее сообщалось, что, по версии ФСБ, российский военнослужащий работал на Украину — передавал сведения, составляющие гостайну, в Главное управление разведки Министерства обороны страны. Возбуждено уголовное дело. Офицер арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.