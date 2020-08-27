Военнослужащего российских ракетных войск задержали за передачу гостайны Украине

В Барнауле ФСБ задержала военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, он передавал сведения в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Военнослужащий арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота, которого подозревают в государственной измене. Он также передавал украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну.