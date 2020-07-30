ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота за госизмену

ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене. Мужчина передавал разведке Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде ареста. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

7 июля сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября.