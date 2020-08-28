Назван способ избежать смерти от сердечной недостаточности

Ученые Университета Коннектикута в США назвали прививки от гриппа и пневмонии способом избежать смерти от сердечной недостаточности. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о почти трех миллионах американцев, страдающих сердечной недостаточностью и попавших в больницы в 2010-2014 годах. Средний возраст пациентов составил 70 лет. При этом всего 1,4 процента пациентов в год госпитализации получили вакцину от гриппа и 1,4 процента — от пневмонии.

Оказалось, что уровень внутрибольничной смертности был значительно ниже у пациентов, получивших вакцину против гриппа (1,3 процента), по сравнению с теми, кто не получил вакцину против гриппа (3,6 процента). Аналогичные показатели наблюдались в случае с вакциной против пневмонии. По результатам исследования ученые рекомендуют людям с сердечной недостаточностью каждый год проходить иммунизацию.