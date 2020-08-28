Зафиксировано возникающее при падении метеоритов странное вещество

Ученые Принстонского университета, Института Карнеги и Университета штата Вашингтон в США обнаружили странную форму кварца, возникающего в момент сильного удара, например при падении метеорита. Это открытие заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на формирование пород Земли в далеком прошлом. Об этом сообщает издание Science Advanced.

Исследователи провели эксперимент, моделирующий удар метеорита. Для этого они применили специальное устройство, называемое континуумной газовой пушкой (англ. continuum gas-gun), которое выпускает снаряды со скоростью, в несколько раз превышающей скорость пули, выпущенной из винтовки. Это позволило подвергнуть образцы кварца давлению, которое примерно в 300 тысяч раз превышает обычное атмосферное. В результате в кристаллах вещества зафиксировали неожиданную трансформацию.

Считалось, что при экстремальном давлении минералы кремнезема (диоксида кремния), включая кварц, превращаются либо в плотную кристаллическую форму, называемую стишовитом, либо приобретают плотную стекловидную структуру. Однако оказалось, что кварц превратился в промежуточную форму между этими вариантами, которая исчезает при уменьшении первоначального давления.

Ученые полагают, что открытие поможет лучше узнать, как удары метеоритов, способствующие возникновению неустойчивых фаз кремнезема, сформировали современные породы.