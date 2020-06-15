Под поверхностью Земли нашли гигантские загадочные структуры

Ученые США и Израиля нашли необычные структуры на границе ядра Земли и мантии, напоминающие гигантские «капли» размером с континент. Их происхождение пока остается неизвестным, однако в будущем геологи надеются установить механизмы формирования. Об этом сообщается в журнале Science.

Исследователи проанализировали показания сейсмографов, собранные за 30 лет, с помощью алгоритма Sequencer, который изначально предназначался для астрономических исследований и позволяет выявить скрытые закономерности в больших данных. Всего было изучено семь тысяч сейсмограмм на предмет присутствия специфического «эха», порожденного прохождением волны через зону мантии, где ее скорость сильно падает.

Ученые обнаружили множество загадочных структур, которые производят соответствующие сейсмические сигналы и находятся в пограничной области между ядром и мантией. Одна из этих зон располагается под Маркизскими островами в южной части Тихого океана. Еще одна зона лежит под поверхностью Земли, в районе Гавайских островов, и производит довольно громкое сейсмическое эхо. Всего эхо было обнаружено у 40 процентов всех проанализированных сейсмических волн.

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