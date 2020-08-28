Разъяренные львы растерзали сотрудника заповедника

Сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР погиб в результате нападения двух львов. Об этом сообщает издание New York Post.

В среду, 26 августа, 68-летний Уэст Мэтьюсон зашел в вольер к двум львам. Разъяренные 180-килограммовые животные бросились на мужчину и нанесли ему смертельные раны.

Жена Мэтьюсона пыталась спасти его от агрессивных львов, но безуспешно. Ее муж скончался от полученных травм.

Невестка погибшего Тери Фергюссон (Tehri Fergusson) сказала, что семья до сих пор не знает всех подробностей произошедшего. «Нужно понимать, что Уэст был не так молод, как ему казалось. Мы все еще не знаем, что в действительности произошло», — сказала она.

Сразу после нападения животных усыпили транквилизатором и перевезли в местный центр по спасению редких животных. «Они теперь в безопасном месте. За ними будут хорошо ухаживать, а затем отпустят в дикую природу. Сюда они не вернутся», — сказала Фергюссон.

Отмечается, что эти же львы в 2017 году сбежали и убили сотрудника фермы.

Ранее сообщалось, что в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо, разъяренные львы загрызли 21-летнюю работницу. По предварительной версии, хищники напали на молодую смотрительницу, когда она зашла к ним в вольер.