Литва ответила на угрозы Лукашенко поставить ее на место

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «поставить на место» прибалтийскую республику, пишет Delfi.

«Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами», — сказал Линкявичюс.

Он назвал поступки Лукашенко неадекватными. «Но трудно давать какие-то оценки. Это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества», — добавил Линкявичюс.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентирует грузовые потоки из литовских портов.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов.