Главу МВД Южной Осетии отстранили после смерти задержанного за покушение на него

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Наниева, передает «Sputnik Южная Осетия».

Временным и.о. министра назначен заместитель Наниева Мераб Пухаев.

Бывший глава МВД был отстранен после того, как скончался Инал Джабиев, задержанный по подозрению в покушении на жизнь Наниева. Прокуратура завела дело по статье о превышении должностных полномочий. Глава Южной Осетии провел экстренное совещание и взял расследование под личный контроль.

28 августа Джабиев был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Он скончался, не приходя сознание. После этого возле клиники собрались десятки людей, в том числе родственники умершего. Они переместились к зданию администрации президента, где с ними встретился Бибилов и заверил, что все обстоятельства смерти будут расследованы. Материалы уголовного дела направят на экспертизу в Ростов.

Нападение на главу МВД Игоря Наниева произошло 17 августа. Преступники обстреляли его служебный автомобиль. Министр находился в машине, но не пострадал.