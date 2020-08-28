Гендиректора «Мособлэнерго» задержали за взятку

Генерального директора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Так, по данным следствия, задержанные допускали к подрядным работам только аффилированные компании. Кроме того, за покровительство при заключении контрактов Брижань и Астапов требовали «компенсацию» в размере 15 процентов от стоимость контракта.

По данным портала News.ru, руководители акционерного общества организовали в компании системную коррупцию. Кроме того, их уровень жизни не соответствовал официальным доходам: оба задержанных имеют автомобили класса люкс, загородные виллы и недвижимость в Европе.

Ранее депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова обвинили в коррупции на три миллиарда рублей. Вместе с подельниками он получил крупнейшую в истории России взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообещав им покровительство и победу в конкурсах на строительство и ремонт дорог в области.