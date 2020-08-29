Из тела фермерши извлекли более 400 жал после нападения пчел

Китайские медики извлекли из тела фермерши более 400 жал после того, как на нее напал рой пчел. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, пишет Daily Mail.

Отмечается, что селянку покусали во время полевых работ. В больницу ее привезли перепуганные родственники. В момент госпитализации китаянка пожаловалась на усталость, головную боль и затрудненное дыхание.

«Когда пациентку привезли, мы увидели кучу пчелиных жал, покрывающих ее голову, шею и спину», — рассказала врач скорой помощи Вэн Цзяньву. Процедура извлечения всех 400 жал заняла более часа.

В случае нападения роя пчел, специалисты посоветовали сохранять спокойствие и не бежать от насекомых — от этого они станут только агрессивнее.

Ранее сообщалось, что мужчина задохнулся после того, как его ужалила оса во время отдыха с семьей на озере Анси во Французских Альпах. Насекомое ужалило его в язык, из-за чего тот распух и мешал мужчине дышать. Прибывшие на место спасатели не смогли спасти француза.