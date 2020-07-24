Гималайский медведь воровал мед у диких пчел и попал на видео

Гималайский медведь воровал мед из улья диких пчел и попал в объектив фотоловушки. Кадры промысла зверя опубликованы на YouTube-канале национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

Несмотря на сильный ветер, медведь несколько дней подряд обрабатывал дерево, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нацпарка. Животное обрывало кору со ствола дерева, где и находился улей с медом.

Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш пояснил, что белогрудые медведи часто забираются на деревья в поисках меда. По словам специалиста, для хищников это не представляет труда. Гималайские медведи, рассказал Седаш, часто «вьют гнезда» на деревьях: поедая плоды, они срывают ветки и подкладывают под себя.

Гималайские медведи, как правило, обитают в юго-восточной Азии. Значительную часть времени они проводят на деревьях, там же они кормятся и спасаются от гнуса, а в дуплах делают берлоги.

Ранее сообщалось, что в Мексике любопытный дикий медведь вышел на пешеходную тропу, обнюхал туристку, позволил ей сфотографироваться с собой и вернулся в лес. Комментаторы видео, снятого проходившим неподалеку туристом, оценили хладнокровие туристки и призвали людей не поддаваться панике и сохранять спокойствие при встрече с дикими животными.