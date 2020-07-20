Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео

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В Мексике любопытный дикий медведь вышел на пешеходную тропу, обнюхал туристку, позволил ей сфотографироваться с собой и вернулся в лес. На видео встречи с животным обратило внимание издание Daily Mail.

В субботу, 18 июля, три туристки решили прогуляться по пешеходной тропе одного из национальных заповедников Мексики. Внезапно из чащи леса появился черный медведь и подошел к одной из них. Он встал на задние лапы, прижался к девушке и начал обнюхивать ее голову.

Напуганные подруги, стоявшие рядом, попытались спугнуть его, однако тот был так увлечен, что не обратил на них внимания. Тогда вызвавшая интерес у хищника хладнокровная туристка достала свой телефон и сделала несколько селфи с барибалом. После чего тот вернулся в лес, а девушки поспешили уйти подальше от места встречи со зверем.

Произошедшее успел снять на видео стоявший неподалеку турист. Он выложил запись в социальные сети, где она за два дня набрала более двух миллионов просмотров. В комментариях мужчина рассказал, что туристы нередко встречают диких медведей в этих местах.

Комментаторы оценили хладнокровие туристки и призвали людей не поддаваться панике и сохранять спокойствие при встрече с дикими животными.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось о жительнице Канады, которая вышла на пробежку по парку и угодила в лапы огромного медведя. Женщина отделалась несколькими ранами на лице и спине и легким испугом, ее здоровью и жизни ничего не угрожает.