Женщина вышла на пробежку и угодила в лапы громадного медведя

В канадской провинции Манитобе женщина вышла на пробежку по национальному парку Райдинг Маунтин и угодила в лапы барибала. Об этом сообщается на сайте местной телевизионной сети Global News.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля. 27-летняя Эрин Маккензи (Erin McKenzie) бежала по парку с собаками и столкнулась с громадным черным медведем. «Я, наверно, напугала его, но, разумеется, я и сама испугалась, — вспоминает она. — Я к такому не готовилась; я не ожидала его там встретить».

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Маккензи не успела опомниться, как медведь ударил ее лапой по лицу. Хищник оцарапал ей спину, после чего встал на задние лапы и убежал прочь.

«Все это произошло в считанные секунды, — рассказывает она. — Я увидела свое окровавленное тело и так испугалась, что у меня на голове огромная рана». Ее автомобиль находился в пяти километрах от места нападения. Пока она 40 минут шла до машины, брат и мать успокаивали ее по телефону. Пострадавшую встретил ее молодой человек, который и отвез ее в больницу.

Врачи обработали Маккензи раны на лице и спине, ее жизни ничто не угрожает. «У меня останется только жуткий шрам, но я не переживаю. У него есть история, так что это даже прикольно, — заявила она в среду, 15 июля, после очередной пробежки. — Этот случай напомнил мне, что нужно внимательнее смотреть по сторонам».

Власти парка Райдинг Маунтин временно закрыли участок, на котором произошел инцидент.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси черный медведь напал на мужчину, ночевавшего в лесу с подругой и детьми. Пострадавший утверждает, что проснулся от боли.