Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июля
Промышленность в России укрепила падение
Певица Дуа Липа снялась в просвечивающем грудь боди и порадовала фанатов
Адвокат Телегина раскрыла новые подробности развода хоккеиста с Пелагеей
Пропустивший убийцу в российский детсад охранник понес наказание
Россиянам назвали подходящее для пикника вино
Стюардесса рассказала о самых шокирующих выходках авиапассажиров
США снова побили рекорд по числу заражений коронавирусом
Мужчина придумал романтический сюрприз для жены и едва не разрушил брак
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Новости партнеров

Женщина вышла на пробежку и угодила в лапы громадного медведя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Erin McKenzie

В канадской провинции Манитобе женщина вышла на пробежку по национальному парку Райдинг Маунтин и угодила в лапы барибала. Об этом сообщается на сайте местной телевизионной сети Global News.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля. 27-летняя Эрин Маккензи (Erin McKenzie) бежала по парку с собаками и столкнулась с громадным черным медведем. «Я, наверно, напугала его, но, разумеется, я и сама испугалась, — вспоминает она. — Я к такому не готовилась; я не ожидала его там встретить».

Маккензи не успела опомниться, как медведь ударил ее лапой по лицу. Хищник оцарапал ей спину, после чего встал на задние лапы и убежал прочь.

«Все это произошло в считанные секунды, — рассказывает она. — Я увидела свое окровавленное тело и так испугалась, что у меня на голове огромная рана». Ее автомобиль находился в пяти километрах от места нападения. Пока она 40 минут шла до машины, брат и мать успокаивали ее по телефону. Пострадавшую встретил ее молодой человек, который и отвез ее в больницу.

Врачи обработали Маккензи раны на лице и спине, ее жизни ничто не угрожает. «У меня останется только жуткий шрам, но я не переживаю. У него есть история, так что это даже прикольно, — заявила она в среду, 15 июля, после очередной пробежки. — Этот случай напомнил мне, что нужно внимательнее смотреть по сторонам».

Власти парка Райдинг Маунтин временно закрыли участок, на котором произошел инцидент.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси черный медведь напал на мужчину, ночевавшего в лесу с подругой и детьми. Пострадавший утверждает, что проснулся от боли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Manitoba woman survives run in with black bear at Riding Mountain National Park: ‘I’m lucky’
Самый безвредный медведь Америки вцепился зубами в спящего мужчину
Встреча велосипедистов с медведем в горах попала на видео
Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0113 июля

«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»

История россиянина о жизни в Румынии
07:51Сегодня

Ребенок выжил после нападения ротвейлеров и стал жертвой издевок

06:55Сегодня

Медведь напал на телку в российском регионе и растерзал ей морду

05:56Сегодня

Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Из жизни00:0211 июля
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда

«Моя ложь тяготит меня»

Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
05:17Сегодня

Жена нашла в телефоне мужа интим-фото другой женщины и распространила их в сети

05:06Сегодня

Мужчина встал на пути медведя ради спасения своих детей

03:57Сегодня

Трехметровый крокодил напал на ребенка и утащил в воду

Из жизни00:01 8 июля

«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»

История россиянки о жизни во Франции
03:41Сегодня

Меган Маркл захотела стать президентом США

02:03Сегодня

Доказана польза регулярного секса

19:4316 июля

Подросток пнул ребенка по голове и был оправдан матерью

Россия
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире
Против сестры Ким Чен Ына захотели завести уголовное дело
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
Все материалы
Бывший СССР
На акции протеста в Минске начались задержания
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном
МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Директор «Нафтогаза» покинул компанию
Американская компания скрыла массовые увольнения ради денег государства
В Германии предостерегли от идеи «раскулачить» богатых
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Газпромбанк отчитался о росте потребкредитования на 70 процентов
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили Тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Боец UFC «задушил» соперника в дебютном поединке
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном матче тура АПЛ
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Владелец «Спартака» Федун предложил создать хештег для судейства команды
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару
Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех из-за суммы чаевых в ресторане
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Популярный бренд выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Ребенок выжил после нападения ротвейлеров и стал жертвой издевок
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Медведь напал на телку в российском регионе и растерзал ей морду
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Жена нашла в телефоне мужа интим-фото другой женщины и распространила их в сети
Все материалы
Итальянское тюнинг-ателье создаст «хрустальный» автомобиль
Забытые концепты: Peugeot 607 Feline
Необычный родстер, который можно записать в отцы модели RCZ
Продается редкий родстер-внедорожник на базе Mercedes-Benz G-Class
«Шестой» Ford Bronco
Самое главное о возрожденном внедорожнике
Восстановлен первый послевоенный мотоцикл СССР
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Maserati показала свой первый гибрид
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы