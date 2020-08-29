Крупнейший в России майонезный завод загорелся в Белгородской области. Кадрами с места пожара делится Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что пожар произошел в цеху предприятия ЭФКО.

«Горит майонезный цех. Рабочие на улице в форме и тапках. Все вещи и сумки с пропусками горят. Их просто не пропускают никуда», — рассказала Telegram-каналу «Белгород №1» местная жительница Татьяна, которая стала очевидцем ЧП.

Согласно данным экстренных служб, на площади более 20 квадратных метров горит кровля цеха. Сообщений о пострадавших на данный момент нет.