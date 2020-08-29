Раскрыты подробности уголовного процесса с участием адвоката Ефремова

Раскрыты подробности уголовного процесса с участием адвоката актера Михаила Ефремова. Выяснилось, что дело, по которому Эльман Пашаев проходит свидетелем, было заведено еще в 2017 году, однако расследовать его начали только сейчас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Руслана Коблева, представляющего интересы потерпевшего.

По словам юриста, Пашаев является спецсубъектом. Поэтому дело должно быть передано в Следственный комитет, где примут решение о привлечении его к ответственности. «Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения», — подчеркнул Коблев.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Анзор Псуноков обвиняет Пашаева в обмане. Как рассказал в беседе с РИА Новости адвокат, Псуноков утверждает, что передавал Пашаеву полтора миллиона рублей и не получил их обратно. Сам же Пашаев уверен, что причиной для подачи заявления бизнесменом стало то, что его жену после заявления адвоката привлекали по делу о коррупции.

Нынешнее уголовное дело Пашаев называет местью со стороны руководителей МВД за его работы по делу Ефремова.

Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в пьяном вождении и аварии, жертвой которой стал водитель фургона Сергей Захаров. Тот после ДТП скончался в больнице из-за потери крови. От услуг Пашаева на одном из заседаний Ефремов решил отказаться, однако через несколько дней передумал и вновь подписал контракт с юристом.