Адвоката Ефремова проверят на полиграфе

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пашаева, предприниматель Анзор Псуноков обвиняет его в том, что он не вернул переданные ему три года назад полтора миллиона рублей. Юрист отмечает, что в момент предполагаемой передачи средств находился в другом месте, и считает действия Псунокова местью за привлечение жены бизнесмена по делу о мошенничестве. Пашаев также заявил, что эта ситуация может быть связана с его работой по делу Ефремова.

Юрист подчеркнул, что на данный момент проходит по данному делу в качестве свидетеля. Он добавил, что Псуноков также пройдет полиграф.

Ранее Пашаев объяснил свое возвращение к совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в качестве защитника. По словам юриста, Ефремов сам захотел, чтобы Пашаев защищал его. Дело в том, что все адвокаты, с которыми актер вел переговоры, предлагали ему признать свою вину. Такая линия защиты не устроила подсудимого, и он снова решил воспользоваться услугами уволенного ранее адвоката.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Ефремов отказался от услуг Пашаева 21 августа, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее». Но 24 августа артист снова нанял его в качестве защитника.