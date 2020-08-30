К резиденции Лукашенко выдвинулась тяжелая техника

К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске выдвинулись бронетранспортеры (БТР) и военные грузовики. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время здание Дворца Независимости взято под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск. Проспект Победителей, по которую двигаются протестующие, полностью заблокирован перед резиденцией спецтехникой.

Ранее 30 августа было опубликовано видео, на котором видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание Дворца Независимости.

В Минске проходит акция протеста «Марш мира и независимости». Уже сообщалось о задержаниях в районе площади Независимости и стычках демонстрантов с силовиками у здания КГБ.

В центр города с утра начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.