В Кремле прокомментировали «пропущенный» звонок Путина Трампу

В Кремле прокомментировали информацию о якобы «пропущенном» звонке президента России Владимира Путина американкому лидеру Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такая ситуация технически невозможна, поскольку телефонные разговоры согласовываются заранее.
Ранее бывший глава администрации при экс-премьер-министре Великобритании Терезе Мэй Ник Тимоти рассказал, что в 2017 году Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, когда узнал, что пропустил звонок от Путина. Тимоти отмечал, что был свидетелем инцидента, который произошел на обеде с британской делегацией в Белом доме.