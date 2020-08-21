Трамп оценил политический уровень Путина

Президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского коллег Владимира Путина и Си Цзиньпина «гроссмейстерами в политике». Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Он отметил, что его конкурент на выборах президента, демократ Джо Байден в случае победы не сможет работать с ними на равных, поскольку не является таким же гроссмейстером.

18 августа Трамп уже назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «шахматистами мирового класса». Тогда в том же ряду он поставил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о «шокирующем доверии» Трампа к Путину. По его словам, на встрече президентов в Хельсинки он и другие работники администрации поразились тому, как лидер разговаривал с Путиным: они пытались объяснить, почему пресса в Вашингтоне этим недовольна, но президент будто бы отказывался это понимать. «Президент, кажется, не понимал, что людям может не нравиться то, как он уравнял то, что говорит ему Путин, с тем, что говорит разведывательное сообщество», — сказал Болтон.