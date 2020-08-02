В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Решение о выводе более чем трети войск США из Германии — возможно, «последний подарок» от действующего президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение выразил аналитик Ник Робертсон в тексте для CNN.

Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства. И особенно тяжелой ошибкой он считает решение о передислокации войск Европейского командования.

Как пишет Робертсон, Трампу понадобилась пара секунд, чтобы объявить о своем решении, но при этом «могут уйти годы на исправление урона, который это нанесет военному альянсу».

Ранее Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России. По его словам, это странно, учитывая, что Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергию. К тому же глава США указал на то, что ФРГ не торопится тратить достаточное количество бюджетных средств на взносы в НАТО.

29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке, и в районе Черного моря с целью сдерживания России.