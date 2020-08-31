Меган Маркл обвинили в лицемерии после ее слов о равенстве мужчин и женщин в беседе с активисткой Глорией Стайнем. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Маркл, ее расстраивает то, что не во всем мире слышали о феминизме, а в развитых государствах равноправие полов не достигло идеала. Она отметила, что ее супруг принц Гарри выступает за уравнивание в правах, а их общего сына Арчи также воспитывает феминистом.

Высказывания герцогини Сассекской вызвали волну недовольства в сети. Пользователей возмутило, что обсуждая равные права всех людей, Маркл не отказалась указать свой титул в титрах к видео.

«Мне одному показалось странным, что о равенстве и справедливости говорит женщина, которая даже ради одного интервью не смогла отказаться от своего королевского титула», «Это очень странно — говорить о равенстве и правах, а затем требовать к себе отношения как к самой настоящей принцессе», — написали пользователи.

Ранее королевский эксперт Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) обвинила Меган Маркл в манипулировании принцем Гарри. По ее словам, Маркл с самого начала плохо влияла на британского принца, играя на слабых сторонах его характера. Кэмпбелл добавила, что герцогиня Сассекская оказывает огромное разрушительное влияние на своего супруга. Эксперт сравнила Меган Маркл с леди Макбет, — персонажем пьесы «Макбет» Уильяма Шекспира — которая довела своего мужа до трагедии.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.