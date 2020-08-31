В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео

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В Сочи водитель джипа проехался по пляжу среди отдыхающих. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал портал «Новая Кубань».

На размещенных в сети кадрах видно, как автомобиль движется вдоль моря мимо загорающих людей — туристы громко возмущаются и едва успевают убирать свои вещи из-под колес.

Как уточняет портал, ролик был снят на пляже «Солоники-2» в поселке Лазаревского района Сочи. По словам очевидцев, мужчина возвращался с рыбалки — позади машины виден прицеп с надувной лодкой.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлены забитые людьми пляжи Анапы в последние дни лета. На записи видно, как толпы путешественников отдыхают и загорают на побережье Черного моря. Некоторые из них расположились на лежаках под зонтами, другие лежат на полотенцах, а кто-то плещется в воде.

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