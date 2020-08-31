В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Участники митинга в Берлине выкрикивали «Путин!» из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат Палаты представителей от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

По его словам, Владимир Путин пользуется популярностью среди населения Германии. «Поэтому люди [в субботу] провели также демонстрацию перед российским посольством, чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать свое влияние на [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель», — объяснил Линдеманн.

Депутат также рассказал, что акции протеста в Берлине имели в основном мирный характер, за исключением инцидента возле бундестага, где несколько участников пытались штурмовать здание. «Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей», — добавил он.

В субботу, 29 августа, участники акции протеста против мер, принимаемых властями Германии в рамках борьбы с коронавирусом, начали скандировать «Путин!». На опубликованной в сети видеозаписи закадровый голос говорит, что спрашивал у участников митинга, почему они вышли с российскими флагами. «Все просто: потому что Путин может надавить на [президента США Дональда] Трампа», — отметил мужчина.

В минувшие выходные на митинги в Берлине вышли тысячи людей. В субботу были задержаны 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских получили ранения.