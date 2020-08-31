В Берлине заметили бронетехнику и водометы перед протестами

Бронетехника и водометы приехали на улицы Берлина перед акцией протеста против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с распространением коронавируса. Полицейские машины сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видны две бронированные машины и один водомет, которые, как пишет канал, готовы к эскалации протестов. Возле техники дежурят полицейские.

Когда именно снято видео, не указано.

Митинги в Берлине начались 29 августа. По некоторым данным, в центре города собрались около 38 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. За нарушение общественного порядка были задержаны около 300 манифестантов.

В тот же день у посольства России в Германии произошли столкновения между участниками акций и сотрудниками полиции. Представитель правоохранительных органов уточнила, что действия протестующих не были направлены на российское диппредставительство и у произошедшего не было политических мотивов.

Организатором акций протеста выступило движение Querdenken 711. Участники мероприятий считают, что власти ограничивают их свободу, они требуют отменить антикоронавирусные меры.