Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова

Полиция возбудила уголовное дело после избиения в Москве блогера Егора Жукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Расследование ведется по статье 116 УК РФ («Побои»). Полиция устанавливает подозреваемых.
30 августа стало известно о нападении неизвестных на Жукова возле дома. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.
Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, поэтому не мог призывать к этому.