Жилье в Белоруссии окажется никому не нужным

Белорусские риелторы сообщили, что сентябрьский спрос на жилье в стране может упасть вдвое по сравнению с показателями августа 2020 года. В результате недвижимость в Белоруссии будет дешеветь и окажется никому не нужной. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Нынешняя покупательская активность находится на низком уровне — до 40-45 процентов от показателей прошлых периодов. По словам специалистов, рынок пока еще катится по старым рельсам: люди, которые вошли в сделки, пытаются их побыстрее завершить. Дальше эксперты обещают только снижение стоимости жилья.

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В связи со сложившейся обстановкой даже появились новые категории продавцов. Первые продают квартиры, поскольку насовсем покидают Белоруссию. Другая категория — собственники, которые продают недвижимость сейчас, чтобы потом, когда она подешевеет, купить жилье по выгодной цене.

На вторичном рынке ситуация не лучше: большинство банков свернули потребительское кредитование, из-за чего сфера осталась без поддержки. После приостановки всех программ число сделок со вторичкой сразу же сократилось примерно на треть. По оценкам риелторов, падение может достигать 40-50 процентов, пик относительно августа ожидают в сентябре-октябре.

Также на ситуацию с жильем в стране влияют политическая обстановка (в случае ухудшения конфликта белорусы могут захотеть сменить место жительства) и растущий доллар. Цены и кредиты привязаны к его курсу, из-за чего части покупателей просто не хватает заемных средств на приобретение выбранной квартиры.

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