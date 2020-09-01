Вице-губернатор Забайкалья пожаловалась на травлю поступившей в МГИМО дочери

Дочь заместителя губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой подверглась травле после поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом чиновница сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах», — пожаловалась вице-губернатор со слезами на глазах.

По ее словам, информация о поступлении ее ребенка без конкурса в рамках целевого набора не соответствует действительности. Ванчикова заявила, что ее дочь все 11 лет училась на одни «пятерки», получила федеральную и региональную медали за успехи в школе, побеждала на соревнованиях, в олимпиадах и конкурсах. ЕГЭ девочка сдала после болезни на 94 и 98 баллов.

Чиновница добавила, что дочь не учится за счет регионального или муниципального бюджета. «Обучение абсолютно бесплатное», — уточнила она.

В начале августа журналисты, студенты и расследователи выяснили, что за последние пять лет более сотни детей чиновников поступили в российские вузы без экзаменов через процедуру так называемого целевого набора. С помощью нее различные министерства и ведомства дают образование кандидатам в сотрудники. Их обучение и жилье оплачивает государство.