Российский вуз прокомментировал данные о зачислении детей чиновников

Администрация вуза может лишь проверить достоверность договора для поступающих на целевой основе, однако не имеет доступа к личной информации абитуриента. Так в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) ответили на сообщения о зачислении ряда детей чиновников, передает РИА Новости.

«Поступление на целевое обучение регламентировано постановлением правительства, в соответствии с которым университет обязан допустить до участия в отдельном конкурсе всех поступающих, у которых есть договор о целевом обучении», — пояснили в пресс-службе вуза.

В университете также добавили, что при приеме на обучение доля поступающих на целевой основе студентов не превышает трех процентов. Кроме того, никакого особо отношения к детям чиновников в вузе нет. Все они проходят промежуточные аттестации на общих условиях с остальными студентами.

Ранее ряд СМИ провел совместное исследование и выяснил, что российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора. За последние пять лет по нему обучение было предоставлено более чем 100 членам семей госслужащих, на их образование государство потратило десятки миллионов рублей.