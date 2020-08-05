В российском регионе объяснили зачисление детей чиновников в вузы «без конкурса»

Для получения направления на целевое обучение в вузах проводится общий конкурс, в котором наравне со всеми выпускниками школ участвуют и дети чиновников. Об этом заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области, передает РИА Новости.

Так власти прокомментировали информацию о том, что якобы дети чиновников зачисляются на обучение в университеты и институты вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.

В пресс-службе пояснили, что при отборе абитуриентов учитываются результаты ЕГЭ, участие в общественной жизни школы, а также потребность в кадрах ходатайствующего органа. Они назвали фамилии детей чиновников, которые подходят под критерии и претендуют на обучение по целевому направлению и еще раз подчеркнули, что конкурс проводится на общих основаниях. Окончательное решение по выделению мест на бесплатное обучение в вузах примет комиссия.

Информацию о приоритетном зачислении на обучение детей чиновников также прокомментировали в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ). Там объяснили, что вуз может лишь проверить достоверность договора для поступающих на целевой основе, однако не имеет доступа к личной информации абитуриента.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что ряд СМИ провел совместное исследование и выяснил, что российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса. За последние пять лет бесплатное обучение по целевому направлению было предоставлено более чем 100 членам семей госслужащих, на их образование государство потратило десятки миллионов рублей.