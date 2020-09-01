Россиянин каждый год делал флюорографию и умер от рака легкого

Житель Копейска каждый год проходил флюорографию и в итоге умер от рака легкого. Об этом 74.RU рассказала вдова россиянина.

По ее словам, муж периодически проходил обследование, и в очередной раз в сентябре 2019 года ему сообщили, что «легочные поля чистые». Через месяц у него начались сильные боли в спине, которые не прекратились спустя три месяца лечения. Тогда медики сделали ему рентген и компьютерную томографию и обнаружили опухоль размером 10 на 11 сантиметров — это был рак третьей степени.

Мужчина захотел судиться и взыскать с больницы 800 тысяч в качестве морального вреда. По его жалобе страховая компания организовала экспертизу, согласно выводам которой, признаки опухоли были видны на снимках еще в 2014 году. 22 августа россиянин скончался. Следственный комитет начал проверку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в в Приморском крае кришнаит умер от рака после отказа лечиться по религиозным соображениям.