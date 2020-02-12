В Москве ответили на скандал с отказом лечить рак по ОМС в частных клиниках

Все пациенты с онкологией, которые перестали получать медицинскую помощь в частных московских клиниках из-за отказа Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) платить за лечение москвичей в коммерческих организациях, будут без всяких ограничений приняты в другие медицинские учреждения столицы. На скандал с отказом лечить рак по ОМС ответили в Департаменте здравоохранения Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что с пациентами, которые лечились в частных клиниках, уже связались. «Более 520 человек уже записаны на прием, около 300 человек уже получают помощь в городских учреждениях. Все случаи рассматриваются индивидуально совместно с окружным специалистом-онкологом, пациенты направляются на консультацию и лечение», — говорится в сообщении.
Ранее «Лента.ру» опубликовала статью о прекращении лекарственной терапии для москвичей в частных клиниках по ОМС. Это связано с тем, что МГФОМС отказался оплачивать лечение москвичей в коммерческих клиниках (МЕДСИ, EMC clinik, АО «Медицина» и другие). Иногородним пациентам те же услуги в частных клиниках предоставлялись.