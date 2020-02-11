Более 11 тысяч человек обследовались в рамках бесплатной акции по онкоскринигу

В столичных поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии началась акция по бесплатному онкоскринингу. За первые дни в ней приняли участие свыше 11 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Департаменте здравоохранения города Москвы.

«Раннее выявление онкологического заболевания является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу на шесть наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные дни. За прошедшие субботу и воскресенье онкоскринг в медицинских организациях прошли 11,6 тысячи человек: около 8 тысяч женщин и 3 тысяч мужчин. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования», — добавила вице-мэр.

15, 16 и 29 февраля акция продолжится. Жители Москвы могут пройти бесплатную диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, толстого кишечника и кожи. Обследование будет проводиться в 50 городских поликлиниках, в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах.

К участию приглашаются жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС города Москвы. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом.

Результаты анализов и обследований можно получить в течение семи дней в этой же поликлинике. Результаты анализов крови на ПСА и кала на скрытую кровь можно получить по электронной почте при соответствующей подписке на портале mos.ru. Также эти результаты будут отражены в электронной медицинской карте.

При выявлении каких-то отклонений, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости — на прием к врачу-онкологу.

В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону: +7 (499) 558-58-28.

Кроме того, в феврале в 11 поликлиниках будут читать лекции по профилактике рака предстательной железы, рака молочной железы и колоректального рака. Приглашаются все желающие.

Адреса поликлиник и расписание занятий можно найти здесь.