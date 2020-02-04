Всех желающих москвичей бесплатно проверят на шесть видов рака

Департамент здравоохранения города Москвы приглашает жителей города в феврале пройти бесплатную диагностику шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника можно будет в 50 городских поликлиниках. А провериться на наличие рака кожи москвичи смогут в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах. С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

«Мы уделяем большое внимание профилактике и лечению рака. В Москве внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь в борьбе с раком будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц. В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля».

Для удобства участников акция проводится в выходные дни. Так, в поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 9 до 18 часов, а по воскресеньям — с 9 до 16 часов. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 9 до 16 часов.

В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону: +7 (499) 558-58-28.

Пройти обследования могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский полис ОМС. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом. Если во время онкоскрининга медики выявят какие-то отклонения, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.

Посетить врача-дерматовенеролога, исследовать родинки и пигментные новообразования кожи в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах смогут москвичи любого возраста. Диагностика поможет выявить такие виды онкологических заболеваний кожи, как базальноклеточный рак и меланома. Опасность последнего заключается, например, в том, что на начальных стадиях меланома выглядит как обычная родинка.

Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию — оба метода исследования выявляют заболевание на ранней стадии. Пациентов из группы риска, куда входят мужчины и женщины старше 50 лет и со стажем курения более 30 лет, направят на низкодозовую компьютерную томографию. Это исследование будут проводить в 10 поликлиниках.

Ультразвуковое исследование на выявление рака молочной железы проведут москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет в 50 поликлиниках города. А женщин от 40 лет и старше приглашают сделать маммографическое исследование. В рамках акции его можно будет пройти в 49 медицинских учреждениях. Также женщины старше 18 лет во всех 50 поликлиниках, участвующих в акции, смогут пройти онкоцитологическое исследование мазка из шейки матки. Он помогает выявить рак шейки матки на ранней стадии.

Мужчинам 45 лет и старше предлагают сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Исследование нацелено на диагностику признаков рака предстательной железы. Повышенный уровень ПСА может говорить о вероятном развитии рака простаты. Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуют пройти скрининг рака толстого кишечника, в рамках которого необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь.

Результаты анализов и обследований можно получить в течение семи дней в отделении (кабинете) медицинской профилактики поликлиники, где пациент прошел обследование. Результаты анализов крови на ПСА и кала на скрытую кровь пациентам также присылаются на электронную почту. Эта услуга доступна зарегистрированным пользователям портала mos.ru, которые оформили подписку на рассылку результатов анализов. Также эти результаты будут отражены в электронной медицинской карте пациента. Доступ к ней на портале mos.ru может получить любой москвич, прикрепленный к столичной поликлинике.

