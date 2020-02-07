В Москве прооперировали пациента с двумя смертельно опасными заболеваниями

Московские врачи впервые прооперировали пациента с двумя смертельно опасными заболеваниями — раком желудка третьей степени и аневризмой брюшной аорты. Об этом сообщается в пресс-релизе клиники факультетской хирургии при институте имени И.М. Сеченова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пациенту требовалось срочное хирургическое вмешательство, однако сочетание таких заболеваний делало небезопасным последовательное лечение. Онкологи не брались оперировать желудок из-за возможных осложнений в связи с угрозой разрыва аневризмы, а кардиохирурги опасались осложнений из-за рака.

Уникальную операцию провел директор клиники факультетской хирургии имени Н.Н. Бурденко Роман Комаров в клинике факультетской хирургии Сеченовского университета. Доктор прооперировал как аневризму аорты, так и рак желудка.

Сообщается, что пациент чувствует себя удовлетворительно и находится в больнице под наблюдением.

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