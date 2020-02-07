Городские власти существенно усилили контроль в сфере здравоохранения

Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю за оборотом лекарств и другими видами помощи в здравоохранении, заявил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, на протяжении длительного времени департаментом проводится совместная работа с ГУВД и Росздравнадзором, направленная на контроль за оборотом химиотерапевтических лекарственных препаратов. Эти меры касаются всех этапов работы с лекарствами — от их закупки, до назначения и использования.

«Особое внимание уделяется учету дорогостоящих препаратов, количество и ассортимент которых в медицинских учреждениях Москвы значительно расширился», — подчеркнул Хрипун. До этого была проведена большая работа в части ценообразования, что позволило снизить закупочные цены на отдельные препараты на четверть (20-25 процентов).

«Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил беспрецедентные средства — более 15 миллиардов рублей. Для обеспечения контроля выполнения современных протоколов лечения организован мониторинг и контроль обоснованности выписки лекарств на врачебных консилиумах, сформирован электронный регистр пациентов», — рассказывает Хрипун.

По его словам, в каждой якорной онкологической клинике работают онкоконсилиумы, которые определяют и контролируют назначение лекарственных препаратов для пациентов с онкологией. Сейчас создается Единый городской онкологический консилиум для решения вопросов назначения препаратов в особо сложных случаях. В него войдут представители якорных онкологических стационаров: ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова.

По словам Алексея Хрипуна система назначения и применения лекарственных онкологических препаратов будет прозрачной для пациента, каждый пациент должен обладать всей информацией о своем лечении.

Он также отметил, что в 2020 году будет окончательно сформирована информационная система, которая позволит сделать движение онкологических препаратов прозрачным. Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам. В электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам препаратах. Каждый пациент сможет узнать, какие лекарства ему были выписаны и получены в стационаре.

«Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории. Созданная в прошлом году служба онкоаудиторов — по одному в каждом округе — будет усилена. Уже сейчас они проверяют рецепты, первичную медицинскую документацию, соответствие назначенного лекарственного препарата клиническим рекомендациям», — подчеркнул Алексей Хрипун.

Глава Департамента здравоохранения Москвы также анонсировал запуск еще одного сервиса, который должен заработать во второй половине 2020 года — маркировка штрих-кодами всех лекарственных препаратов. Благодаря этому станет возможно контролировать движение каждой упаковки лекарственного препарата.

