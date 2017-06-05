Власти Москвы прокомментировали увольнение главы НИИ имени Склифосовского

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения о нарушениях в работе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, которые якобы привели к отставке директора учреждения академика Могели Хубутия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могели Шалвович [Хубутия] обратился на мое имя с заявлением с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, что и было сделано. Мы не получали из Росздравнадзора какой-то информации по этому поводу (по поводу выявленных нарушений — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава департамента Алексей Хрипун.

В воскресенье, 4 июня, появилась информация о снятии с должности директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Хубутия. Утверждалось, что на данное решение повлияли нарушения, выявленные проверкой Росздравнадзора в апреле-мае. В частности, сообщалось о фактах вымогательства денег у пациентов. Также были выявлены случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не нуждались.

Позднее Хубутия заявил, что он сам ушел на пост президента медучреждения. По его словам, данные о вымогательстве денег у пациентов и фальсификации документации — это клевета.

Директором НИИ стал Сергей Петриков, ранее занимавший пост замдиректора по научной работе, а также руководивший региональным сосудистым центром.

Могели Хубутии 17 июня исполнится 71 год. Он руководил НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 2006 года. Невропатолог Сергей Петриков был назначен замдиректора учреждения в октябре 2016 года.