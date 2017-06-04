Хубутию удивило ночное решение о перестановках в НИИ имени Склифосовского

Академик Могели Хубутия, занимавший пост директора НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, назначен на должность президента медучреждения. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Исполняющим обязанности директора института стал доктор медицинских наук, профессор Сергей Петриков. Ранее он занимал пост замдиректора по научной работе. Помимо этого, Петриков руководит региональным сосудистым центром.

Хубутия в интервью радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил информацию об уходе с поста. «Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами», — пояснил он.

Академик отметил, что «давно готовился, еще в прошлом году», к уходу с должности и переходу на работу хирургом. При этом он указал, что решение о смене директора НИИ стало «немножечко неожиданным поворотом», так как было принято ночью.

Кроме того, Хубутия опроверг информацию источников о выявленных Росздравнадзором в ходе проверки грубых нарушениях в НИИ имени Склифосовского. По его словам, данные о вымогательстве денег у пациентов и фальсификации документации — это клевета.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что проверки, проводимые в 2015-2017 годах никаких значительных нарушений не выявили.

Могели Хубутии 17 июня исполнится 71 год. Он возглавлял НИИ скорой помощи имени Склифосовского 11 лет — с 2006 года.

Сергей Петриков — известный невропатолог, ему 43 года. Заместителем директора института он назначен в октябре 2016 года.