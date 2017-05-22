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«Врач должен учиться всю жизнь»

Какие перемены ожидают столичное здравоохранение, московских медиков и пациентов

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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В ближайшие три года департаменту здравоохранения Москвы предстоит многое сделать. Столичные чиновники намерены дополнительно мотивировать медиков к повышению профессионального уровня, а также обучить их корпоративной культуре и пациентоориентированности. О предстоящих переменах журналистам холдинга Rambler&Co рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. «Лента.ру» публикует наиболее интересные выдержки из беседы.

О реформах

До сих пор на встречах с жителями города мне задают вопросы по поводу реорганизации столичных медучреждений. Например, раньше в Москве было 250 самостоятельных взрослых поликлиник. Из них сформировали 47 крупных городских поликлиник. В каждой есть головное подразделение, где в основном сосредоточена специализированная помощь второго уровня, в том числе высокотехнологичные методы диагностики — КТ, МРТ, УЗИ и прочее. А в филиалах основной объем работы выполняют терапевты, врачи общей практики и врачи пяти специальностей. Некоторые пациенты спрашивают, почему не все узкие специалисты есть в поликлиниках шаговой доступности. Раньше, говорят, лучше было — пришел, пообщался, и нет проблем, а сейчас до нужного врача приходится на трамвае добираться, да еще и сам не могу к нему записаться.

Давайте посмотрим правде в глаза. Пять лет назад у того же уролога не было ни транскутанного ультразвука (через переднюю брюшную стенку), ни такого же, но трансректального (через прямую кишку), ни урофлуометра, который определяет скорость оттока мочи, ни гибкой эндоскопии. Сегодня все перечисленное оборудование есть в каждой головной городской поликлинике, но, к сожалению, нельзя оснастить им и филиалы. Эти сложные методы исследований требуют дорогостоящей техники и специальной квалификации врачей, поэтому в каждом районе города мы создали центры высшей лечебно-диагностической компетенции.

О женских консультациях

В апреле в Общественной палате Москвы прошли слушания, посвященные совершенствованию акушерской помощи в столице. У нас 128 женских консультаций, часть которых уже являются подразделениями родильных домов. На очереди — оставшиеся. Фактически ничего не изменится: площади, функционал, зарплата медиков не уменьшится. Будет лучше и для медицинских работников, и для пациентов. Главное во всей этой истории — обеспечение преемственности. Беременные, которые встанут на учет, точно будут знать, где получить консультацию грамотного специалиста, УЗИ экспертного класса, а при необходимости — консультацию смежного специалиста в стенах одной медицинской организации. Смогут выбрать врача и акушера, которые будут принимать роды. При этом у них останется право выбрать и другой роддом при желании. Повысится качество оказания медицинской помощи. Еще один плюс — возможность ротации специалистов между консультациями и роддомами.

Об онкологической помощи

Рак — вторая причина смертности как в Москве, так и по всей стране. В онкологическом регистре Москвы — 288 тысяч больных, и их число растет, потому что продолжительность жизни увеличивается — больше людей «доживают до своего рака». До последнего времени, к сожалению, было так, что время от постановки диагноза до лечения в отдельных случаях могло занимать до двух-трех месяцев. Сейчас, благодаря стратегии правительства Москвы, все поликлиники оснащены необходимым высокоточным диагностическим оборудованием, у нас появилась возможность ставить онкологические диагнозы в течение десяти дней. Разработаны алгоритмы диагностики, проведено обучение врачей, упрощена маршрутизация пациентов. Таким образом, время от диагноза до лечения сокращается до минимума.

В Москве создаются центры онкологической компетенции, их будет шесть, а в каждом из них — несколько филиалов, своего рода онкологическая сеть, по аналогии с доказавшими свою эффективность инфарктной и инсультной сетями. Необходимо также отметить, что за последние пять лет бюджет на лекарственное обеспечение онкологических пациентов вырос в шесть раз.

В настоящее время правительство Москвы готовит постановление, в соответствии с которым за своевременно выявленный на ранних стадиях рак поликлиника будет получать специальный грант.

Знак качества

В сентябре мы начнем присваивать новый профессиональный стандарт «Московский врач». Мэр выделил грант, и все доктора, которые сдадут специально разработанные квалификационные экзамены, получат сертификат, значок и ежемесячную прибавку к зарплате в 15 тысяч. Статус необходимо подтверждать раз в пять лет. Уровень сложности на этих экзаменах будет несколько выше, чем на аттестации, которую регулярно проходят врачи. Необходимо будет ответить на теоретические вопросы и сдать практику в симуляционном центре. Там на специальных тренажерах проверяются мануальные навыки. Хирургу, например, предложат сделать какую-то операцию. Анестезиолог может рассчитать наркоз человеку, на муляже посмотреть содержание кислорода в крови и т.д. По такому принципу экзамены проходят во всем мире.

Хватит ли выделенного мэром гранта на всех московских врачей? Хватит. Вопрос скорее в том, смогут ли все столичные доктора сдать экзамен. Я, к сожалению, в этом не уверен. Хотя врач должен учиться всю жизнь. Есть даже термин такой: непрерывное медицинское образование. Вот мы и придумали статус «Московский врач», чтобы у наших докторов появился стимул профессионально расти. Кроме материального поощрения это еще и предпосылки для карьерного роста. Например, если будут два равнозначных кандидата на должность заведующего отделением, выберут того, у кого есть статус «Московский врач». При этом получение статуса — дело добровольное, увольнять из-за отсутствия значка никого не будут. А вот у пациентов, кстати, появится дополнительный критерий оценки уровня врачебного профессионализма.

Кто такие ВОПы и кого они заменят

Появление врачей общей практики (ВОП) — это для нас революционный проект. Что из себя представляет этот доктор? Это участковый терапевт, который владеет компетенциями других специалистов: лор, офтальмолог, хирург, кардиолог, гинеколог. Он, конечно, полностью не сможет заменить, например, окулиста, но основными навыками должен владеть. Проводя осмотр глазного дна, например, он должен понять, все ли там в порядке или есть грубые нарушения. Например, увидеть измененный сосок зрительного нерва и тогда уже отправить больного к специалисту узкого профиля.

Два года назад таких специалистов было не больше двух десятков, а сейчас почти две тысячи врачей, которых мы обучили по этой новой специальности. В 2018 году их будет 3,5 тысячи. Большинство участковых терапевтов станут врачами общей практики.

За работу врачом общей практики власти Москвы будут доплачивать докторам 15 тысяч рублей ежемесячно. На это выделен еще один грант правительства Москвы.

Дополнительным навыкам специалисты обучаются сейчас в течение трех месяцев. Конечно, искушенные профессионалы скажут, что даже полгода-год недостаточно. Но мы даем толчок в надежде на то, что человек будет профессионально развиваться и дальше. А мы ему будем в этом активно помогать.

Повсеместная работа врачей общей практики кардинально улучшит оказание первичной медицинской помощи в амбулаторном звене.

Лицом к пациенту

К сожалению, хамство еще встречается. Причины разные — начиная с воспитания в семье. Мы пытаемся ситуацию изменить. Я убежден, что преодолеть это можно только с помощью корпоративной культуры. Вы были в МФЦ «Мои документы» — видели, как там сотрудники улыбаются посетителям? Но ведь совсем недавно ничего подобного не было!

Мы создаем сейчас Центр развития компетенций, где будем учить корпоративной культуре. Приходит человек устраиваться на работу в медицинскую организацию, а мы направляем его сначала в центр для изучения адаптационного пакета и корпоративных стандартов московского здравоохранения!

Записала Наталья Гранина

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