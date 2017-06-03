Источник сообщил об увольнении директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского академик Могели Хубутия снят с должности. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в департаменте здравоохранения Москвы, информацию подтвердили два сотрудника самого медучреждения.

«Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун приехал на утреннюю конференцию и объявил, что Хубутия больше не руководит институтом, так как у него 2 июня истек срок контракта. Исполняющим обязанности назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков», — рассказали сотрудники института.

Могели Хубутии 17 июня исполнится 71 год. Он возглавлял НИИ скорой помощи имени Склифосовского 11 лет — с 2006 года.

Как рассказал источник в департаменте здравоохранения, на снятие с должности Хубутии, который хотел продолжить руководить институтом и не собирался увольняться, повлияли в первую очередь выявленные проверкой Росздравнадзора грубые нарушения.

«Комиссия Росздравнадзора, в апреле-мае работавшая в НИИ Склифосовского, выявила факты вымогательства денег у пациентов, а также вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались. Кроме того, установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации», — сказал он.

По его словам, «акты были столь вопиющими, что сомнений в необходимости увольнения Хубутии ни у кого не было, хотя защитники Могели Шалвовича и пытались воздействовать на это решение», — добавил он, уточнив, что сейчас подбирают кандидатуру на освободившееся место.

Источник также высказал предположение, что институт возглавит Сергей Петриков — известный невропатолог, профессор Московского государственного медико-стоматологического института имени Евдокимова. Заместителем директора института Склифосовского по науке он назначен в октябре 2016 года. В свои 43 года он может стать самым молодым руководителем ключевого медицинского учреждения Москвы.