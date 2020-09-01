Лукашенко предупредил о возможности начала гражданской войны в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности начала гражданской войны в стране в случае продолжения массовых протестов. Об этом во вторник, 1 сентября, передает БЕЛТА.

По его словам, война неизбежна, если население республики продолжит «ломать друг друга через колено». «Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет», — заверил белорусский президент.

«Я понимаю, что надо лучше, не хватает и того, и этого. Но живем, насколько можем. Нет того воровства, беспредела, и это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем», — заключил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция готова устроить резню сторонникам действующей власти после своей победы. «Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что его беспокоит именно необходимость защитить этих людей, а не сохранение собственной власти.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.