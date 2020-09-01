В Белоруссии двоих россиян отправили в колонию-поселение

В Белоруссии отправили в колонию-поселение двоих россиян за взрывы на салюте. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».

Работники предприятия, которое изготовило пиротехнику, Константин Денисов и Максимилиан Сафронов находились под стражей с июля прошлого года. Их судили за нарушение правил использования пиротехнических изделий, повлекшее телесные повреждения, крупный ущерб и смерть человека. Россияне не признали вину. Они проведут в колонии три года.

По делу также проходит офицер минской комендатуры, которого обвиняют в нарушении правил использования пиротехники, повлекшем травмы и смерть человека. Он также отправится в колонию-поселение.

3 июля 2019 года во время салюта на День независимости случились нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок. 11 человек пострадали, одна женщина скончалась.