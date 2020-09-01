Назван популярный в Японии продукт против рака

Грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний — в Японии их активно используют в фармакологии для создании антираковых препаратов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов.

По его словам, грибы шиитаки очень популярны в Японии и Китае, где они получали название «императорских». Употребление в пищу этого продукта широко распространено в странах Дальнего Востока, там блюдам из этих грибов с давних пор приписывают лечебные свойства.

«У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный», — пояснил эксперт.

Хренов добавил, что все съедобные грибы полезны, поскольку в них присутствуют витамины и аминокислоты. Однако шиитаки обладают еще способностью укреплять иммунитет.

Ранее специалисты назвали продукты, постоянное употребление которых значительно снижает риск заболевания раком. К ним относятся лук, томаты, ягоды, грибы и петрушка.