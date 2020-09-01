Промышленности Севастополя дадут толчок

Власти Севастополя совместно с Минпромторгом России модернизируют ряд промышленных предприятий региона, что даст толчок социально-экономическому развитию города. Об этом сообщает издание «Клуб регионов» со ссылкой на экспертов аналитического центра «Юг».

Соответствующее соглашение заключили врио губернатора Михаил Развожаев и глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, стороны договорились о подготовке на базе СевГУ инженеров — разработчиков отечественной микроэлектроники.

В рамках сотрудничества промышленные предприятия смогут получить займы в размере до 100 миллионов рублей на развитие производства, а федеральное финансирование покроет до 90 процентов займов.

«Объединенная судостроительная компания завершает акционирование Севморзавода и 13-го завода — создает мощный судоремонтный, судостроительный кластер и будет инвестировать в программу развития», — рассказал Развожаев. Он также сообщил о планах сохранить и модернизировать вертолетный завод.

Эксперты, которых цитирует издание, отмечают производственный потенциал Севастополя. «Сегодня промышленность не такая, как была 50 лет назад. Она компактная, высокотехнологичная, автоматизированная, со спросом на квалифицированную рабочую силу. (...) А в регионе должно быть разнообразие рабочих мест в любое время года», — отметил член Института экономики РАН Александр Виленский.

По его мнению, льготные займы помогут севастопольским предприятиям выйти на новые мощности.

Политолог, доцент кафедры истории и международных отношений севастопольского филиала МГУ Андрей Ставицкий также считает инвестиции ключевым условием нормального развития предприятий. Между тем он предупреждает, что федеральные средства требуют четкого контроля.