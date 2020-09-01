Раскрыт простой способ продлить жизнь

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл простой способ, как стать здоровее и продлить жизнь на десять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

Ковальков рекомендует снизить количество углеводов в ежедневном рационе. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения советует съедать в сутки не более 60 граммов углеводов. «Не сахара, а именно углеводов», — подчеркнул специалист.

Диетолог убежден, что производителям сахара невыгодны подобные рекомендации. Компании зарабатывают на этом продукте большие деньги, поэтому потребителям диктуют совсем иные нормы. По подсчетам эксперта, каждый горожанин ежегодно съедает от 40 до 70 килограммов чистого сахара.

Нормы, которые диктуют нам врачи-эндокринологи в поликлиниках, составляют 350 граммов углеводов в сутки. Если перевести это на рафинад, то получится полтора стакана сахара в день. От этого в спине становится немножко прохладно Алексей Ковальков Врач-диетолог

Ранее автор книги о похудении «#КетоДиета. Есть жир можно!» доктор медицинских наук Василий Генералов назвал способ меньше есть. Нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти к здоровой пище и питаться только натуральными продуктами.