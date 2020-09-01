Раскрыт простой способ продлить жизнь

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл простой способ, как стать здоровее и продлить жизнь на десять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.
Ковальков рекомендует снизить количество углеводов в ежедневном рационе. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения советует съедать в сутки не более 60 граммов углеводов. «Не сахара, а именно углеводов», — подчеркнул специалист.
Диетолог убежден, что производителям сахара невыгодны подобные рекомендации. Компании зарабатывают на этом продукте большие деньги, поэтому потребителям диктуют совсем иные нормы. По подсчетам эксперта, каждый горожанин ежегодно съедает от 40 до 70 килограммов чистого сахара.
Ранее автор книги о похудении «#КетоДиета. Есть жир можно!» доктор медицинских наук Василий Генералов назвал способ меньше есть. Нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти к здоровой пище и питаться только натуральными продуктами.