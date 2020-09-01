В Госдуме ответили на хорошую оценку ВОЗ шведской стратегии борьбы с COVID-19

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоило поставить в пример Россию, а не Швецию как страну с хорошей стратегией борьбы с коронавирусом, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Так парламентарий ответил на заявление спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, похвалившего Швецию. Однако, по словам Морозова, российская статистика по коронавирусу «говорит сама за себя». Так, если говорить о количестве летальных случаев, то в России их чуть больше 11 на 100 тысяч, а в Швеции — приближается к 60 на 100 тысяч, сказал Морозов. Он подчеркнул, что официальной статистике в России можно доверять, поскольку общую цифру невозможно исказить.

«Почему так случилось? Это связано с принятыми жесткими мерами, лежащими в основе любого противопоставления инфекции: координация, разобщение потоков, закрытие границ. Этого не было ни в каких из этих стран», — сказал депутат. Он добавил, что другим странам обидно из-за того, что у них «великое здравоохранение, а ничего не получается», и связал это с отсутствием первичной медико-санитарной помощи.

ВОЗ следовало «во всеуслышание» обратить внимание на российский эффективный опыт работы в сложной ситуации с несовершенством здравоохранения, считает Морозов. По его мнению, восхваление шведской медицины — политическое решение.

Ранее Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений для борьбы с коронавирусом. По его словам, шведская стратегия должна стать примером для других стран, так как она показала доверие между властями и населением, которое правильно восприняло принятые государством решения. Власть в свою очередь положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие меры, заявил доктор. По его мнению, жесткий карантин — «грубый инструмент», который сильно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.