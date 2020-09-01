Онищенко раскритиковал российские власти за «избыточный» карантин

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал Минздрав и Роспотребнадзор за введение «избыточных» карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса. Так он прокомментировал заявление спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Дэвида Набарро, который похвалил Швецию за введение мягких ограничений. Критику в адрес российских властей Онищенко высказал в эфире НСН.

«Избыточность мер очевидна. Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака», — сказал Онищенко. Он отметил, что из-за жестких ограничительных мер практически во всех странах растет смертность, вызванная не столько коронавирусом, сколько не сделанными вовремя плановыми операциями.

Онищенко добавил, что Минздраву и Роспотребнадзору следовало не слепо выполнять все требования ВОЗ, а использовать опыт собственной школы эпидемиологии. «Сегодня нам аукается изоляция, которая была. Регистрируется достаточно высокое количество психозов: вместо того чтобы рассказывать, как это все профилактировать, идут устрашающие репортажи. Скандинавы были правы», — заключил медик.

Ранее стало известно, что численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится на фоне пандемии — на 158 тысяч человек. Причем снижение произойдет не столько из-за коронавируса, сколько из-за закрытия границ, которое в свою очередь привело к сокращению миграционного потока, сообщал РБК. Также издание подчеркивает, что пандемия привела к значительному сокращению доходов жителей страны и росту безработицы. В период режима самоизоляции реальные доходы россиян упали сразу на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке.

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.

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