В турецком отеле «все включено» обнаружили забитый поддельным алкоголем склад

В турецком отеле, который работает по системе «все включено», обнаружили забитый «под завязку» поддельным алкоголем склад. Об этом сообщает портал TourProm со ссылкой на информацию местной полиции.

По данным источника, жандармы провинции Анталья смогли найти залежи алкоголя благодаря наводке информированного лица. Они изъяли со склада 1153 литра крепкого алкоголя, в том числе 654 литра водки, 388 литров раки и 111 литров джина.

Как сообщили в полиции, поддельное спиртное предназначалось для отдыхавших на территории гостиницы туристов — отельер хотел снизить издержки и получить из этого выгоду.

В итоге владельца объекта размещения оштрафовали на 15 тысяч долларов и освободили после дачи показаний по указанию прокурора.

В августе российские туристы отправились в отпуск в роскошный отель Турции во время пандемии коронавируса и оказались выдворены на улицу. По словам путешественницы Яны Артюх, они с мужем приобрели путевку у туроператора — за размещение в пятизвездочной гостинице в Кемере они заплатили более 130 тысяч рублей.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания, Турция и Танзания.